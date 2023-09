M-PATHIE – Zu Gast heute: Andrea Beck “Den anderen verstehen lernen”

Andrea Beck ist Osteopathin und Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt der Säuglings- und Kindertherapie. Im September 2020 hatten wir Frau Beck schon einmal bei uns. In diesem Gespräch geht Andrea Beck auf ihre Langzeiterfahrungen in der Pandemie-Zeit ein und erläutert, wie sie ihre Einstellungen zu den Geimpften verändert hat. Letztlich müssen wir ja gemeinsam mit den Geimpften und den Befürwortern der ganzen Maßnahmen weiterleben. Dieses zweite Interview mit Andrea Beck wird fast auf den Tag genau drei Jahre später veröffentlicht und man kann die persönliche Weiterentwicklung im Umgang mit dem “Corona-Phänomen” gut nachvollziehen.

Was sollen wir tun, die wir den Schwindel von Beginn an erkannten? Sollen wir die Geimpften so behandeln, wie sie teilweise die Ungeimpften behandelten, als ihr Feindbild oder einen potenziellen Todbringer? Oder sollten wir Wege und Mittel finden, wie ein Zusammenleben wieder möglich wird und die Spaltung überwinden? Letztlich ist diese Spaltung eine politische Spaltung. Sie betrifft in Wahrheit nicht den Kern unserer Gesellschaft.

Die mentale Stärke von Andrea Beck wird dadurch sichtbar, indem sie mit den Opfern mitfühlen kann und sich selbst in deren Angstentwicklungen hineinversetzt. Letztlich bleibt uns das Verzeihen, das Vergeben, um uns miteinander wieder so zu verbinden, wie es vorher teilweise war. Empathie ist der Schlüssel.

Solange in unseren Herzen die politisch-mediale Zerstörungsmaschine, mit allen ihren falschen Stars als Feindbilder erscheinen, und wir selbiges zulassen und in uns konservieren, solange wird die Spaltung aufrechterhalten bleiben.

Was gibt es Stärkeres, als den Weg hin zur Menschheitsfamilie? Anke Beck geht ihn, mit Erfolg für ihre Familie, Freunde und Patienten.

Hier der Link zum ersten M-Pathie-Interview mit Andrea Beck: https://apolut.net/m-pathie-andrea-beck/

Mehr über Anke Beck hier: https://www.praxisbeck-nagold.de

Quelle: apolut