Freddy: Tierwohl-(T)Euro und Fregatte „Faeser“

Damit das Volk endlich von seiner Solidarität mit den Bauern ablässt, erfindet Landwirtschaftsminister Özdemir den Tierwohl-Cent. Blöd nur, dass die Grünen es nicht so mit Mathe haben. Und der Tierwohl-Teuro fließt sogleich in Faesers Kampf gegen Freiheitskämpfer. Was läuft da wieder schief in der „bunten und freien Republik“? Freddy verrät es euch!

Quelle: COMPACT-TV