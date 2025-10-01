Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Schock! Merz startet COUNTDOWN zum Krieg

Schock! Merz startet COUNTDOWN zum Krieg

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Bisher konnte Europa noch einen Funken Hoffnung in die Diplomatie setzen - doch nun scheinen NATO, Merz und Co. ihrem scheinbaren Ziel einer Eskalation und dem Krieg mit Russland einen großen Schritt näher zu sein. Was sich ereignet hat und wie der Kreml darauf reagiert, erfahren Sie von Jürgen Elsässer und Sacha Korn.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

