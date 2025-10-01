Schock! Merz startet COUNTDOWN zum Krieg

Bisher konnte Europa noch einen Funken Hoffnung in die Diplomatie setzen - doch nun scheinen NATO, Merz und Co. ihrem scheinbaren Ziel einer Eskalation und dem Krieg mit Russland einen großen Schritt näher zu sein. Was sich ereignet hat und wie der Kreml darauf reagiert, erfahren Sie von Jürgen Elsässer und Sacha Korn.

