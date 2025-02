Im Gespräch: Tobias Ulbrich: Schadensträchtige Corona-"Impf"-Chargen

Der Rechtsanwalt Tobias Ulbrich vertritt mit seiner Kanzlei in Düsseldorf Tausende Geschädigte, die sich die als Impfung deklarierten Genmanipulationspräparate von Pfizer, Moderna und Co. haben spritzen lassen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat im November 2024 von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt einen großen, nicht aufbereiteten Datensatz veröffentlicht, der Aufschluss über zahlreiche gemeldete Nebenwirkungen der jeweiligen Impfchargen gibt. In Kombination mit der Kundenkartei und der eigenen Statistik der Kanzlei Ulbrich ergeben sich erschreckende Einblicke in die Planung des Corona-Ausnahmeregimes.

Die sogenannten Imfungen und die Vertuschung ihrer teils tödlichen Nebenwirkungen wurden anscheinend generalstabsmäßig geplant. Die Verteilung der Impfstoffe übernahm die Bundeswehr. Wer versucht, eine Entschädigung vor Gericht zu erstreiten, wird mit allerlei Tricks daran gehindert. Dem Beobachter ergibt sich das Bild von flächendeckender Korruption. Das Interview führte Markus Fiedler. Quelle: apolut