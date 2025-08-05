Wie Bill Gates, Gavi und Big Pharma eine globale Impfpflicht vorbereiten (von Uncut-News)

Trotz wachsender Impfskepsis in der Bevölkerung werden von der Europäischen Kommission hohe Summen für weitere Impfkampagnen in aller Welt zur Verfügung gestellt. Der unabhängige Nachrichtensender Uncut-News hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben und gibt Hinweise auf die Fragen: Welche Rolle spielt bei diesen Impfkampagnen die Impfallianz Gavi, die WHO und Bill Gates? Stehen wir unmittelbar vor einer Impfpflicht?

[Moderation:] Die Europäische Kommission stellt der Impfallianz Gavi für den Zeitraum 2026–2027 neue Mittel in Höhe von 260 Millionen Euro bereit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bereits im September 2024: „(…) Wir müssen weiterhin weltweit Impfungen unterstützen, um Leben zu retten. Ich bin stolz darauf, der Impfallianz Gavi heute eine Zusage über 260 Millionen Euro geben zu können. Und es wird noch mehr Unterstützung kommen.“

Der unabhängige Nachrichtensender Uncut-News veröffentlichte dazu am 3. Juli 2025 eine Stellungnahme, die diese 260 Millionen Euro-Gabe an Gavi einordnet und zeigt, was den Bürgern weltweit droht, eine globale Impfpflicht! Hören Sie im Anschluss eine leicht gekürzte Version des Artikels...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV