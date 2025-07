Im Gespräch: Alexander von Bismarck: Die fragwürdige Russland-Politik der Bundesregierung

Im exklusiven Gespräch mit apolut spricht Alexander von Bismarck, Großneffe des legendären "Eisernen Kanzlers", über das politische Vermächtnis Otto von Bismarcks, seine enge persönliche Verbindung zu Russland und die aus seiner Sicht fragwürdige Russland-Politik der Bundesregierung. Warum er der ehemaligen Außenministerin Annalena Baerbock mangelndes Geschichtsbewusstsein vorwirft, wie er als „von Bismarck“ in Russland empfangen wird und was sein berühmter Vorfahr heute zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine sagen würde – ein aufschlussreiches Interview über Diplomatie, Erinnerungskultur und die Suche nach einem neuen Dialog mit Moskau.

Das Interview führte Flavio von Witzleben. Quelle: apolut