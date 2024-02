Statistisches Bundesamt verfälscht Todesstatistik! mit Marcel Barz (Kurzfassung)

Die Bürger werden über das Sterbegeschehen nicht ehrlich informiert. Die offiziellen Daten vom Statistischen Bundesamt zeigen deutlich erhöhte Sterbezahlen ab 2021, erstmals auch in jüngeren und mittleren Altersgruppen. Statistiker Marcel Barz zeigt die offiziellen Sterbezahlen und die "seltsamen Fehler", die unsere Behörden bei der Veröffentlichung dieser Zahlen machen.

Vortrag von Marcel Barz: "Das Sterbegeschehen in den Rohdaten" https://www.youtube.com/watch?v=QoHWUi7qE34

multipolar – Artikel von Marcel Barz: https://multipolar-magazin.de/artikel/destatis-uebersterblichkeit

Wertetabellen als Download: https://bit.ly/46KCaxy

