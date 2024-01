Final Days (Die letzten Tage)

Der Wissenschaftswahn von bestimmten Ideologen, Politikern, Forschern, Wissenschaftlern sowie den Hauptmedien will die Menschheit glauben machen, dass ihre bereits weit entwickelten Informationstechnologien die Menschheit retten werde. Dieser Dokumentationsfilm erklärt jedoch die Selbstüberschätzung der Erbauer des erneuten „Turmbaues“, denen es heute egal ist, gegen wen sie Krieg führen, solange sie „werden wie Gott“, von dem sie behaupten, dass er nicht existiert.

Auf der Suche nach größerem Wissen und Macht versetzten sich Menschen in tranceähnliche Zustände, in denen sie von dämonischen Superintelligenzen Hilfe bekamen. Als Resultat solcher Eingebungen entstand beispielsweise die „Neudefinition von menschlichen Genen“. Diese und andere sog. "Errungenschaften" werden in dem nachfolgenden Film „Final Days", zu Deutsch „Die letzten Tage", mit Aussagen bekannter Personen, einem Diskurs gleich, gefüllt. Themen wie Wissenschaftsgläubigkeit, Informationstechnologie, künstliche Intelligenz, Religion und verschiedene andere Bereiche in Weltanschauungsfragen werden diskutiert. Ganz aktuell knüpft die Diskussion im Film an der Corona-Plandemie an und arbeitet (diese) auf. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV