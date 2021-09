Lebensqualität zwischen Ukrainern und Russen

Russen und Ukrainer, das sind feindliche Völker. Ein solches Bild vermitteln uns zumindest die Massenmedien. Sehen Sie in diesem Beitrag, dass die Wirklichkeit jedoch ganz anders aussieht.

„Hallo, ich bin Andre, wohne in der Ukraine, bin aber ein ethnischer Russe. Über die Medien hören wir von Streitigkeiten zwischen der Ukraine und Russland. Aggression wird ständig diskutiert, Russe ist fast gleichbedeutend mit Feind. Das hören wir im Fernseher oder im Internet. Und wie sieht die Realität aus? Wie ist die Einstellung des ukrainischen Volkes zum russischen Volk zur Zeit? Was passiert auf der Ebene von Mensch zu Mensch?

Wir führten ein Experiment in Dnepr durch und stellten Schilder auf mit der Aufschrift: „Ich bin Russe und umarme einen Ukrainer.“

Wir stellten uns mit offenen Armen auf einem belebten Platz auf. Es brauchte in den ersten Minuten schon etwas Mut, das macht man ja nicht gerade so im Alltag, sich mit ausgebreiteten Armen hinzu-stellen. Und das noch in der Ukraine als Russe.

Doch was wir erlebten, ließ uns vor Glück weinen. Stellen Sie sich vor, etwa 80% der Menschen gingen nicht vorbei, sondern umarmten uns, gaben uns beim Vorbeilaufen die Hand oder winkten uns zu....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV