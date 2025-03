Daniele Ganser: Krise als Chance mit Jens Lehrich

Daniele Ganser spricht in diesem Beitrag mit Jens Lehrich u.a. über dessen neues Buch «Wirklich Leben! Aus der Illusion in die Selbstermächtigung», welches am 1. März 2025 im Rubikon Verlag erschienen ist. Im Buch beschreibt Jens Lehrich, wie er früher versuchte, es allen Menschen recht zu machen und wie er vergeblich versucht hat, sein Glück im materiellen Konsum zu finden. Dann kam im Jahr 2010 eine große Krise in seinem Leben. Trotz der Probleme blieb Jens wach. «Ich habe mich gefragt, was will mir das Leben sagen?» Dann hat er vieles verändert. Seine Erfahrungen zeigen inzwischen, dass Krisen auch Chancen sind. Ein Diamant entsteht unter Druck. Jens Lehrich ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Er ist Moderator der Sendung FairTalk. Das Gespräch wurde am 16. Februar 2025 in Wien aufgezeichnet. Quelle: Daniele Ganser