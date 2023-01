Scholz: Wir sind jetzt Kriegspartei!

Scholz ist schuld: Deutschland ist jetzt Kriegspartei. Selbst Spiegel-Kommentator Nikolaus Blome schrieb am Montag: „Am 6. Januar ist Deutschland in den russisch-ukrainischen Krieg eingetreten.“ Was ist am 6. Januar passiert, ohne dass die Öffentlichkeit das groß skandalisiert hätte?

Das sind einige unserer weiteren Themen: • Mahnwachen: RKI und Assange • Avatar 2: Top oder Flop? • Freddy: Zwiebelringe und The Purge • SPD-Mann: Randalierer abschieben! Quelle: COMPACTTV