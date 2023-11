Alarm! Musk warnt vor „Bürgerkrieg“ in Europa

Dieser deutsche Staat gießt Öl ins Feuer, wo immer er nur kann. Nachdem man Millionen Fremde unkontrolliert ins Land komplimentierte, begreift nun auch der letzte Minister im Bundeskabinett, welchen Flächenbrand man selbst entfachte. Eine Razzia gegen „radikale Islamisten“ soll nun den deutschen Michel beruhigen. Doch gleichzeitig entlädt sich ein pro palästinensischer Protest auf unseren Straßen. Für Elon Musk ist klar: „Europa steuert auf einen Bürgerkrieg zu“.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via PayPal unter oder per Überweisung an COMPACT-Magazin GmbH auf das Konto: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Gerne können Sie uns auch via PayPal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.

Quelle: COMPACT-TV