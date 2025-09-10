Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Im Gespräch: Gerd Ganteför: Kritik am Narrativ des Weltklimarates

Im Gespräch: Gerd Ganteför: Kritik am Narrativ des Weltklimarates

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 14:29 durch Sanjo Babić
Gerd Ganteför (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Gerd Ganteför (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Die Debatte rund um die Klimaerwärmung reißt nicht ab. Das liegt an der starken ideologischen Vereinnahmung der Debatte von verschiedenen Interessengruppen. Prof. Dr. Ganteför ist einer derjenigen, die sich in den letzten Jahren immer kritischer zum Narrativ des Weltklimarates (IPCC) geäußert haben. Und das aus gutem Grund. Ihm seien vor allem in letzter Zeit immer zahlreichere Unstimmigkeiten in den Publikationen des IPCC aufgefallen. Ganteför ist Experimentalphysiker. Sein ursprüngliches Forschungsgebiet sind Cluster, also Nanopartikel und die Anwendung der Eigenschaften dieser Materie. Ganteför lehrte bis 2022 an der Universität Konstanz.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte seuche in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige