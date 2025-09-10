Im Gespräch: Gerd Ganteför: Kritik am Narrativ des Weltklimarates

Die Debatte rund um die Klimaerwärmung reißt nicht ab. Das liegt an der starken ideologischen Vereinnahmung der Debatte von verschiedenen Interessengruppen. Prof. Dr. Ganteför ist einer derjenigen, die sich in den letzten Jahren immer kritischer zum Narrativ des Weltklimarates (IPCC) geäußert haben. Und das aus gutem Grund. Ihm seien vor allem in letzter Zeit immer zahlreichere Unstimmigkeiten in den Publikationen des IPCC aufgefallen. Ganteför ist Experimentalphysiker. Sein ursprüngliches Forschungsgebiet sind Cluster, also Nanopartikel und die Anwendung der Eigenschaften dieser Materie. Ganteför lehrte bis 2022 an der Universität Konstanz.

Das Interview führte Markus Fiedler. Quelle: apolut