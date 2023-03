Zum Internationalen Tag des Waldes: Wie geht es meinem Wald? - Interview mit Michael Jordan

Wälder sind nicht nur für unsere Wirtschaft und für die Stabilisierung des Klimas unersetzlich, sie tragen auch entscheidend zu unserer Gesundheit bei. Am Internationalen Tag des Waldes werfen wir darum einen Blick auf einen bisher wenig beachteten Einflussfaktor auf die Gesundheit der Bäume und was jeder von uns zu einem gesunden Wald beitragen kann.

Moderatorin: Wir befinden uns hier in einem strahlenarmen Gebiet in der Natur und ich begrüße ganz herzlich Michael Jordan. Du leidest selber unter Elektro-Hypersensibilität. Du musst dich darum auch mit deiner Kleidung vor der Strahlung schützen. Du hast auch einen Strahlenschutz an, eine Kapuze unter anderem, die du nachher auch aufsetzen wirst – in der Natur brauchst du sie nicht, aber im strahlenbelasteten Gebiet schon. Du hast nicht nur an dir selber die Auswirkung von der Mobilfunkstrahlung gemerkt, sondern auch an Bäumen – du beobachtest das. Wie bist du darauf gekommen, dich mit den Bäumen auseinanderzusetzen und wie die die Strahlung auffassen? ....[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV