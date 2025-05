BRD immer krasser: Razzien, Verbote, Reisesperren

Das "beste Deutschland, das es jemals gegeben hat" kann sich in manchen Disziplinen mittlerweile mit Nordkorea messen. Bemerkenswert: Besonders in den letzten 10 Jahren hat sich das Gesicht dieses Staates extrem gewandelt. Was für undemokratische Prozesse aktuell abgewickelt werden, fassen Jürgen Elsässer und Dr. Paul Brandenburg für Sie zusammen.

