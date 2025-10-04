Macheten-Attacke auf Wahlhelfer! Die Story dahinter

In Nauen wurde ein Wahlhelfer mit einer Machete attackiert und am Kopf getroffen. Dem vorausgegangen ist eine linksgrüne Hetzkampagne gegen den AfD-Stadtrat und Bürgermeisterkandidaten Sven Kilian. Sehen Sie hier die ganze Geschichte.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV