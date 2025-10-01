Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Im Gespräch: Thomas Meuter: Politische Justiz in Deutschland

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 14:42 durch Sanjo Babić
Thomas Meuter (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Thomas Meuter (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Fernseh-Staranwälte und Gerichts-Schmonzetten haben vielen Menschen die realistische Wahrnehmung des deutschen Justizwesens verstellt. Tatsächlich aber nimmt die Vereinnahmung der Justiz als politisches Kampfinstrument alarmierend zu: Dissidenten werden auf der Grundlage abstruser, oft haarsträubender Vorwürfe angeklagt und verurteilt. Viele sitzen monatelang oder gar jahrelang in Untersuchungshaft — teilweise ohne Anklage. Es entsteht der Eindruck, die Justiz werde zum Rachewerkzeug der Exekutive und zur Vorfeldtruppe der Aufstandsbekämpfung. Besonders gefährdet sind jene, die — aus tatsächlichen oder vorgeschobenen Gründen — ins Fadenkreuz von Staatsschutzoperationen und sodann in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft und der Obergerichte geraten.

Der Fall Thomas Meuter steht exemplarisch: Er geriet als politisches Bauernopfer in den Strudel einer „Gesinnungsjustiz“.

Das Interview führte Ullrich Mies.

Hier der Link zum Buch "Unschuldig angeklagt und verurteilt": https://www.vivat-shop.at/unschuldig-angeklagt-und-verurteilt-2231081/

Quelle: apolut

