Dramatischer Anstieg von Geschlechtsumwandlungen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der Geschlechtsumwandlungen immens angestiegen. Was vor Jahren noch als seltene Krankheit galt, wird unter Jugendlichen zu einem sich immer schneller verbreitenden Trend. Nicht zuletzt durch die Unterstützung der Bundesregierung und mit verheerenden Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2021 stieg die Zahl der Geschlechtsumwandlungen – auch Transition genannt – in Deutschland von jährlich 120 auf 2600 – das entspricht etwa einer Verzwanzigfachung in nur 16 Jahren.

Dieser Trend ist in fast allen westlichen Ländern zu beobachten. Der rasante Anstieg macht selbst vor 15-jährigen Mädchen nicht halt. Die Kosten dieser Operationen werden in Deutschland meist von den Krankenkassen übernommen und liegen jeweils bei 5.000 – 15.000 Euro. In der aktuellen Reportage „Trans ist Trend – wie eine Ideologie unser Land verändert“ spricht Autor Jan Karon sogar von mehreren zehntausend Euro. Je nach Komplexität müssen mehrere Operationen durchgeführt werden. Dabei werden Amputationen durchgeführt, Gebärmutter und Eierstöcke entfernt und Vaginas zugenäht, die nach den Schilderungen Betroffener oft langanhaltende und unerträgliche Schmerzen verursachen...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV