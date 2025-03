Mark Zuckerberg: Zensur-Opfer oder gefährlicher Global-Stratege?

Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer und CEO von Meta stellt sich aktuell als Opfer in der grausamen Zensurkampagne während Covid-19 dar. Kann sein unschuldig wirkendes Gesicht lügen? Immerhin ist Zuckerberg mit Meta strategischer Partner des WEF, hat Milliarden an der Corona-Krise verdient und arbeitet an einer sehr gefährlichen Zukunft für uns alle. In dieser Sendung schaut Kla.TV hinter die Fassade und legt einige bedeutungsvolle Verstrickungen Zuckerbergs offen.

Mark Zuckerberg, der Gründer und CEO von Meta, ehemals Facebook, sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Dieses Mal, indem er sich als Opfer einer Zensurkampagne präsentiert. Doch wer genau ist dieser mächtige Mann mit dem freundlichen Gesicht, und kämpft er jetzt wirklich für die freie Meinungsäußerung?

Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Nein, ganz sicher nicht. Und damit begrüßen wir Sie herzlich bei Kla.TV.



In dieser Sendung soll folgende Aussage Zuckerbergs vom 10. Januar 2025 anhand knallharter Fakten zu seinen Taten und Verstrickungen beleuchtet werden. Er bezieht sich in diesem Interview auf die Zensur während der Covid-Krise:...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV