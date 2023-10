Führende Klimatologen fälschen Daten

Dr. Benjamin Santer, einer der angesehensten Wissenschaftler weltweit, fälschte in den 90`er Jahren einen entscheidenden Klimabericht. Die Universität, in der Santer Absolvent war, ist ebenso in eine Serie von Klimaskandalen verwickelt. Zufall? Erfahren Sie in dieser Sendung mehr über Ungereimtheiten, manipulierte Daten, offenkundige Tricksereien.

Am 14.Juli 23 berichtete der SRF: „Klimaforschende haben den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem nachgewiesen“. Dr. Benjamin Santer, einer der angesehensten Wissenschaftler weltweit, soll nun mittels Satellitenmessungen der NASA nachgewiesen haben, dass die obere Atmosphäre abkühlt und dieses Phänomen nur durch menschlichen Einfluss zustande kommen kann. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um eine bloße Theorie handelt, die schon seit 1960 diskutiert wird, vertuscht der SRF bei dieser Berichterstattung wichtige Informationen. Benjamin Santer ist nämlich alles andere als vertrauenswürdig. Er hatte einen entscheidenden Klimabericht in der Vergangenheit gefälscht. Dr. Benjamin Santer, der weltweit in politischen und medialen Kreisen sehr angesehen ist, war in den 90’er Jahren Leitautor des 8. Kapitels im Klima-Bericht 1995 des Weltklimarates. Santer änderte einige Stellen im Bericht. Zeuge dieser Fälschung war der britische Politiker Lord Monckton. In einem Interview bezeugte Monckton: „Die beteiligten Wissenschaftler hatten ihren endgültigen Entwurf geschrieben. Dieser Entwurf besagte, dass an 5 verschiedenen Orten es keinen nachweisbaren...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV