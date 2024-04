Jürgen Elsässer: Blaue Welle spült die Ampel weg

Was für ein Erfolg! Unsere Bühnentour nimmt immer weiter an Fahrt auf. Zuletzt mit über 700 Besuchern im thüringischen Sonneberg. Chefredakteur Jürgen Elsässer teilt mit einem Rundumschlag gegen den Mainstream aus und begründet, wieso die Blaue Welle den dringend benötigten politischen Wechsel in diesem Land unterstützt. Nächste Stationen der Blauen Welle: 27.4. Zittau, 18.5. Wertheim/BaWü, 24.5. Mühlhausen/Thüringen.

Der Wind der Veränderung und der Freiheit wird allen in der Nase kitzeln – und um die gute Stimmung perfekt zu machen, gibt’s jetzt auch das passende T-Shirt zur Blaue-Welle-Tour. Mit diesem schicken himmelblauen Oberteil zeigen Sie nicht nur, dass Sie auf der richtigen Seite stehen, Sie werden auch auf jeder Demo, bei jedem Grillfest und jeder Bürgerversammlung die Blicke auf sich ziehen! Die T-Shirts kann man hier bestellen. Quelle: COMPACT-TV