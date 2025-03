Spotlight: Dr. Jonas Tögel über kognitive Kriegsführung

In diesem aktuellen Gespräch mit dem Amerikanist und Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel geht es neben der Frage, wie "kurz vor 12" es vor einem 3. Weltkrieg ist auch um das wichtige Thema, was jeder einzelne tun kann, um zu einem Weltfrieden zu gelangen? Denn neben der Aufklärung über die aktuelle brandgefährliche Situation ist es ebenso wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aktiv am Friedensprozess der Menschheitsfamilie mitzuwirken. Grundlage für dieses Interview, das Jens Lehrich führt, ist das aktuelle Buch von Dr. Jonas Tögel "Kriegsspiele: Wie NATO und Pentagon die Zerstörung Europas simulieren", erschienen im Westend Verlag. Hier der Link zum Buch: https://westendverlag.de/Kriegsspiele/2223

Ausschnitt aus dem Interview mit Dr. Jonas Tögel ("Kriegsspiele: Wie NATO und Pentagon die Zerstörung Europas simulieren") ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-dr-jonas-toegel/ Quelle: apolut