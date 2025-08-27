Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Merz knickt ein: 2000 Afghanen auf dem Weg!

Merz knickt ein: 2000 Afghanen auf dem Weg!

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Er fischte mit Versprechen bei potentiellen AfD-Wählern, die er nun nicht halten kann oder will. Die Abschiebe-Bilanz von Kanzler Merz ist bereits enttäuschend und nun kommen weitere 2000 Afghanen nach Deutschland. Warum das besonders gefährlich ist und welche Rolle Annalena Baerbock dabei spielt, erfahren Sie von Dominik Reichert und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV

