Merz knickt ein: 2000 Afghanen auf dem Weg!

Er fischte mit Versprechen bei potentiellen AfD-Wählern, die er nun nicht halten kann oder will. Die Abschiebe-Bilanz von Kanzler Merz ist bereits enttäuschend und nun kommen weitere 2000 Afghanen nach Deutschland. Warum das besonders gefährlich ist und welche Rolle Annalena Baerbock dabei spielt, erfahren Sie von Dominik Reichert und Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV