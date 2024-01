Basta Berlin (205) – Afterparty

Der Countdown für Silvester läuft! Wir blicken heute auf bekannte und unbekannte Höhepunkte 2023 zurück – es wird politisch, satirisch und skurril. Was für ein verrücktes Jahr! Und was kommt 2024 auf uns zu? Es wird vermutlich nicht besser. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, starten heute ihren großen Jahresrückblick: Was war wichtig? Was hat emotionalisiert? Was ist im allgemeinen Chaos untergegangen? Und was hat die Basta Berlin Gemeinde persönlich beschäftigt? Und auch die Jungs von #KonsensTV schauen vorbei und wünschen einen guten Rutsch!

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen

00:01:37 Der große Jahresrückblick

01:01:42 Konsens TV Quelle: Basta Berlin