Generation Z: Angst vor der Speisekarte

Dass die Generation Z psychisch nicht ganz so stabil ist, wird vielen bekannt sein. Klimaangst und Geschlechtsverwirrungen prägen die Welt der heutigen Jugend. Doch von einem Problem der Teenies haben Sie wahrscheinlich noch nichts gehört. Nämlich von der Speisekartenangst. Das ist kein Scherz, über diese Angststörung spricht Flirtcoach Maximilian Pütz.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig?

Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via PayPal unter oder per Überweisung an COMPACT-Magazin GmbH auf das Konto: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Gerne können Sie uns auch via PayPal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.





Quelle: COMPACT-TV