Wie Schulbücher falsche Fakten in junge Köpfe pflanzen

Das Schulbuch „Bioskop II“ in Niedersachsen verbreitet falsche Informationen bezüglich Corona und der sogenannten Corona-Impfung. Dr. Sabine C. Stebel hat das Lehrbuch kritisch geprüft und erhebliche Fehler gefunden. Unverblümt stellt sie fest: „Die Autoren verbreiten in diesem Buch Staatspropaganda.“

Geschichte. Aus diesem Grund sind nachweislich schon unzählige Falschaussagen, bewusste Fehlmeldungen sowie Meinungen der aktuell herrschenden Macht in Geschichtsbücher, Lexika, Medien und Schulbücher eingeflossen. Welch strategische Art, nach und nach grundlegend das Meinungsbild der Menschen zu verändern! Wer glaubt, dies sei nur ein Phänomen der direkten Nachkriegszeit, der lässt sich täuschen.

Kla.TV berichtet nachfolgend über einen ganz aktuellen Fall – einen Fall, der selbstverständlich nur stellvertretend für die breite Meinungsmache an unseren Schulen steht:

In dem Schulbuch „Bioskop II“ für Niedersachsen tauchen detaillierte Informationen über Corona und die Impfung auf. Diese unkritisch übernommenen Behauptungen stimmen so weder biologisch noch immunologisch oder medizinisch mit der aktuell fundierten Forschung überein. Dr. Sabine C. Stebel, studierte Biologin und ehemalige wissenschaftliche Projektmanagerin in einem großen Verbundprojekt des ehemaligen BMBF [Bundesministerium für Bildung und Forschung, heute BMFTR: Bundesministerium für Forschung, Technik und Raumfahrt] und in der Pharmaindustrie, hat Westermanns „Bioskop II“ gründlich unter die Lupe genommen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV