Impf-Lügen und WHO-Pandemievertrag: Herzchirurg Prof. Dr. Paul R. Vogt spricht Klartext (Vortrag vom 13.4.2024 in Langenthal CH)

Zwangsinhaftierungen, Abriegelungen, Absperrungen, Lockdowns und Lockouts, Zwangsquarantäne, Kontrolle über Reisen und Mobilität der Bürger – könnte das ein Szenario sein, das uns blüht, wenn der WHO-Pandemievertrag Ende Mai 2024 angenommen wird? Ist unser aller Seelenfrieden bedroht? Hören Sie dazu Ausschnitte aus einem Referat von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt, der sagt: „Die Welt wird nicht von denen zerstört, die Böses tun, sondern von denen, die tatenlos zusehen.“

“Und heute sind wir soweit, dass wir sagen können, die Demokratie ist eine Staatsform, in der die Regierenden auf das Rücksicht nehmen, was die Bürger glauben oder was man sie eben glauben gemacht hat.“ „Nun, was passiert, wenn man diese Richtlinien [den WHO-Pandemievertrag und die Internationalen Gesundheitsvorschriften] annimmt?

Dann kann der Generalsekretär eine Pandemie ausrufen oder er kann ausrufen, dass eine Pandemie droht. Und niemand kann ihn überprüfen. Es gibt keine Checks und Balances. Er kann ein System errichten für den Nachweis von Impfungen und für den Nachweis des Impfstatus. Die WHO wäre berechtigt, unter Aushebelung des nationalen Rechts Zwangsimpfungen und Zwangsinhaftierungen durchzuführen, Abriegelungen, Absperrungen, Lockdowns und Lockouts, könnte Quarantäneverfahren einfügen, Kontrolle über Reisen und Mobilität der Bürger haben und sie kann sogar bestimmen, welche Medikamente und Impfstoffe Sie nehmen müssen und bestimmt die Preise und bestimmt die Firmen.“...[weiterlesen]

Quelle: AUF1