Basta Berlin (176) – Oma ihr klein Häuschen

Oma wird vom Staat enteignet. Weil Oma sich ihr Eigenheim nicht mehr leisten kann. Und das ist von der Bundesregierung genau so gewollt: Der Staat will an unser Eigentum, um damit seine widersprüchliche Klimapolitik zu finanzieren… #BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen an Christi Himmelfahrt eine echte Höllentour: Wir begeben uns in die Untiefen der politischen Gesetzgebung und zeigen auf, wie die Zukunft in Deutschland aussehen wird. Ein Eigenheim wird jedenfalls nicht dazugehören, wenn es nach dem Willen der Grünen geht…

Quelle: Basta Berlin