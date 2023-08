Polizeipräsident a.D. schlägt Alarm – steigende Übersterblichkeit seit 2020

Polizeipräsident schlägt Alarm: Bestatter sprechen in diesen Tagen von einer zunehmenden Auslastung ihrer Tätigkeit. Seit dem Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen im Jahre 2020 ist eine dramatische Zunahme der Todesfälle zu verzeichnen. Auch die aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamtes bestätigt diese stetig steigende Übersterblichkeit in allen Altersgruppen. Eine dramatische Entwicklung, auf die laut Uwe Kranz einzig mit sofortigem Abbruch der Impfungen reagiert werden muss.

Der Polizeipräsident a.D. Uwe Kranz spricht in einem Interview vom Februar 2023 über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: Eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes von Januar 2023 hat ergeben, dass seit 2020 mit Beginn der Corona-Impfkampagne die Übersterblichkeit stetig ansteigt.

In den letzten Wochen des Jahres 2022 wuchs diese auf über 37 % an, d.h. auf 7.240 Tote pro Woche über dem normalen Durchschnitt in allen Altersschichten. Bestattungsunternehmer sprechen von einer Auslastung zwischen 50-100 % mehr als die Jahre zuvor. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV