Islamisten-Demo: Jetzt reagieren Weidel und Musk!

„Allahu Akbar“ schallte es am Wochenende in den Straßen von Hamburg. Die islamistische Kalifat-Demo sorgt bundesweit für Kritik und das von Rechts und Links. Weidel meldete sich zu Wort, selbst Elon Musk schaltete sich ein. Und der Mainstream? Der steckt die Demonstration allen Ernstes in die rechtsextreme Ecke. Wie passt das zusammen? Was war da los in der Hansestadt? Und wie sind die Reaktionen?

Das erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm. Quelle: COMPACT-TV