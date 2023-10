Sellner: Mischt Markus Krall die Altparteien auf?

Dr. Markus Krall spekuliert auf Twitter über die Gründung einer neuen Partei. Was ihn von Sahra Wagenknecht und gescheiterten Versuchen durch ehemalige AfD-Mitgliedern in der Vergangenheit unterscheidet ist, dass er eine Zusammenarbeit mit der AfD zum Kern seiner Strategie macht. Die Pläne scheinen bereit zu liegen, doch was würde eine Krall-Partei für die AfD und das etablierte Parteienkartell bedeuten? Martin Sellner analysiert die Lage in dieser Videokolumne.

