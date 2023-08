5.000 in Berlin: Die Querdenker sind zurück!

Die Querdenker sind zurück – am vergangenen Wochenende bliesen sie zur Wiedervereinigung in Berlin, Gründervater Michael Ballweg war auch dabei, Ken Jebsen hielt eine fulminante Rede. Die Bewegung ist auch dringend notwendig: Die Aggression der NATO geht weiter. Und: Die WHO plant eine weltweite Diktatur, der nächste Corona- oder Virusschwindel ist in Vorbereitung.

Heute titelt beispielsweise die Online-Präsenz der Bild-Zeitung: „Corona-Zahlen auf Mallorca verdoppelt. Droht uns eine neue Pandemie?“ Die Zeitung schreibt weiter: „Sorge bereitet auch die neue Omikron-Subvariante EG.5, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bald weltweit zur dominierenden Variante werden könnte.“ Und täglich grüßt das Murmeltier…

Quelle: COMPACT-TV