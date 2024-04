Heftig: Mädchen (19) im Knast wegen „Hassrede“

Kurz vor der Europawahl nimmt die Unterdrückung von Patrioten in der EU irre Ausmaße an. Jetzt wurde die 19-Jährige Yona vom französischen Staat in eine Zelle gesteckt, weil sie auf einem Pappschild die Abschiebung ausländischer Straftäter gefordert hat. Darüber hat die Leiterin des patriotischen Collectif Nemesis, Alice Cordier, mit Paul Klemm gesprochen.

Das Interview sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV