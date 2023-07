Lörracher Apotheker äußert sich zu Nebenwirkungen und steigenden Todesfällen seiner Kunden

Nachdem der Lörracher Apotheker Birger Bär am Mittwoch, den 10.05.2023 vor dem Amtsgericht Lörrach in einem brisanten Fall zum Thema „falsche Impfzertifikate“ freigesprochen wurde, wir berichteten bereits zuvor, äußerte er sich in einem Interview auf Nachfrage über Impf-Nebenwirkungen und den extrem ansteigenden Todesfällen bei seinem Kundenstamm.

Quelle: Schwarzwald TV