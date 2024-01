Migranten bevorzugt: Unsere neue TV-Doku!

Leben und Überleben in Hamburg – in der Millionenmetropole an Elbe und Alster gehen die Sozialwohnungen an Migranten, die Deutschen stürzen ins Nichts. Erleben Sie unsere TV-Doku zu diesem Thema dabei. Mit „Gerechtigkeit“ und „Respekt“ hat Scholz im Wahlkampf geworben. Doch davon ist auf dem Hamburger Wohnungsmarkt nicht viel zu spüren. Dieses Video zeigt die schockierende Realität: Während Migranten eine Rundumversorgung bekommen, frieren Deutsche auf schmutzigen Parkbänken. Unser Korrespondent Jonas Greindberg sprach mit Betroffenen und benennt die Schuldigen.

Weinende 70-Jährige – Sorglose Migranten Die neue aufrüttelnde TV-Doku von COMPACT-TV zeigt, wie der deutsche Sozialstaat auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus immer mehr zu einem Paradies für illegale Migranten umgewandelt wird, während deutsche Bürger buchstäblich auf der Straße landen. Auch hier hat eine geradezu perverse Umkehrung aller Werte stattgefunden: Der illegale Migrant wird hofiert und bekommt alles – für den Deutschen bleibt nicht einmal mehr genug, um ihm das soziale Existenzminimum – und dazu gehört auch das Dach über dem Kopf – zu garantieren. Schon im Dezember vergangenen Jahres betonte der parteilose Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, dass die drückende Wohnungsnot in seiner Bürgersprechstunde das Thema Nummer Eins sei. Es komme schon vor, dass eine 70-Jährige weinend in seinem Büro sitze, weil der Vertrag ihrer Sozialwohnung nicht verlängert worden sei. Angesichts explodierender Mieten müssten dann oft auch noch sehr betagte Personen ihr gewohntes Umfeld verlassen und auf das Land ziehen. 700.000 Sozialwohnungen fehlen In einer Millionenstadt wie Hamburg treffen die Gegensätze noch viel härter und unversöhnlicher aufeinander. Das Problem: Die Kommunen werden durch den Bund verpflichtet, den illegalen Migranten nach einem kurzen Aufenthalt in einem Wohnheim eine Anschlussunterbringung zur Verfügung zu stellen. Der gesamte Bestand an Sozialwohnungen wird deshalb an illegale Migranten weitergereicht. Für viele Deutsche bleiben im schlechtesten Fall dann nur noch die Obdachlosigkeit und der totale Absturz ins Nichts übrig. Und: Das Problem verschärft sich mit jedem Monat immer weiter. Laut offiziellen Angaben fehlen in Deutschland mittlerweile 700.000 Sozialwohnungen. Die Ampel hatte angekündigt, 100.000 Sozialwohnungen zu bauen. Doch auch hier bricht diese Versager-Regierung natürlich ihre Versprechen gegenüber dem Volk, denn fertiggestellt wurden im vergangenen Jahr gerade einmal 25.000 Wohnungen – die Finanzierung von Radwegen in Peru, „klimafreundlichem Wachstum“ in Indien und der Sexualaufklärung in Mosambik sind ja auch schließlich viel, viel wichtiger! Die neue und aufrüttelnde TV-Dokumentation zeigt die ungeschminkte und harte Wahrheit auf den Straßen von Hamburg. Sehen Sie sich unsere TV-Doku zu diesem Thema HIER an!

Quelle: COMPACT-TV