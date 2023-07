REUPLOAD: Skandal um SRF und Robin Rehmann – Satanic Panic (mit Kla.TV-Stellungnahme auf SRF-Drohungen)

Kurz nach Ausstrahlung der investigativen Kla.TV-Sendung «Skandal um SRF und Robin Rehmann – Satanic Panic» geht bei Kla.TV ein Drohbrief vom SRF-Rechtsdienst ein. Warum hat SRF es an einem gewöhnlichen Sonntag plötzlich so eilig? Die Enthüllungssendung über den SRF-Journalisten Robin Rehmann scheint ins Schwarze getroffen zu haben. Die zahlreichen handfesten Belege, dass er fragwürdige Kontakte in satanistische Kreise hat und vieles mehr, sprechen dafür.

Nach kurzem taktischen Rückzug erfolgt nun ein Reupload der Kla.TV-Dokumentation – samt anschliessender Stellungnahme von Autorin Lois Sasek. Sie entkräftet souverän die haltlosen Vorwürfe von SRF. Zusätzliche Enthüllungen in ihrer Stellungnahme verleihen der Kla.TV-Dokumentation noch viel mehr Gewicht!

Quelle: Kla.TV