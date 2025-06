Spotlight: Elsa Mittmannsgruber über die fehlende Vorstellung von Krieg und seinen Auswirkungen

Über 60.000 Menschen haben bereits die Petition „Nein zum Krieg! Ja zum Frieden“ unterzeichnet – eine gemeinsame Initiative von AUF1 und dem Alternativ-WEF. Im Interview spricht Mitinitiatorin Elsa Mittmannsgruber über die Beweggründe hinter der Aktion, ihre persönliche Motivation und die Frage, ob ihr daraufhin eingefrorenes und später gekündigtes Konto mit ihrer journalistischen Arbeit in Zusammenhang steht. Wie groß ist die Gefahr eines neuen Krieges in Europa – 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Warum bleibt der Protest der jungen Generation aus, obwohl ihre Zukunft auf dem Spiel steht? Und was macht ihr als dreifache Mutter in diesen unsicheren Zeiten besonders Sorgen?

Mittmannsgruber spricht über die Macht der Propaganda, die Rolle Europas im globalen Kräftespiel und darüber, ob Friedensverhandlungen – ausgerechnet unter Trumps Vermittlung – eine echte Chance auf Deeskalation bieten. Das Interview führte Flavio von Witzleben. Seien Sie dabei! Unterzeichnen Sie jetzt die Petition „Nein zum Krieg“: https://neinzumkrieg.eu Ausschnitt aus dem Interview mit Elsa Mittmannsgruber | Petition „NEIN zum Krieg, JA zum Frieden!“ ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-elsa-mittmannsgruber/ Quelle: apolut