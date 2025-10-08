Impfnebenwirkungen systematisch untererfasst?

In Deutschland werden Impfnebenwirkungen zugelassener Impfstoffe mittels eines sogenannten „Spontanmeldesystems“ erfasst. Dr. Klaus Hartmann, der zehn Jahre lang beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) tätig war, machte schon vor Jahren darauf aufmerksam, dass dieses Erfassungssystem eigentlich nicht funktioniert. Reine Taktik? Wenn man keine Komplikationen erfasst, kann man ganz frech behaupten, dass es auch keine gibt.

In Deutschland werden Impfnebenwirkungen zugelassener Impfstoffe mittels eines sogenannten „Spontanmeldesystems“ erfasst, sodass Betroffene, Ärzte oder Apotheker unerwünschte Arzneimittelwirkungen an die Behörde melden sollen. Bereits 2013 sagte Dr. Klaus Hartmann, der zehn Jahre lang beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) im Referat für Arzneimittelsicherheit tätig war, man wisse eigentlich seit Jahrzehnten, dass dieses Spontanerfassungssystem nicht funktioniert.

So äußerte er: „Wenn man keine Komplikationen erfasst, kann man […] ganz frech behaupten, es gibt keine, obwohl man eigentlich nur ein schlechtes Instrumentarium am Start hat, um eben herauszukriegen, ob es welche gibt. […] Dies ist eine Taktik, die bisher völlig problemlos aufgegangen ist. Man hat ein Erfassungssystem, was eigentlich nicht funktioniert – und lobt sich anschließend dafür, dass so wenige Nebenwirkungen da sind.“

Quellen/Links:

Schweizerische Ärztezeitung über das Buch von Klaus Hartmann: Impfen bis der Arzt kommt https://saez.swisshealthweb.ch/fileadmin/assets/SAEZ/2013/bms.2013.01309/bms-2013-01309.pdf

https://web.archive.org/web/20240603104300/https://saez.swisshealthweb.ch/fileadmin/assets/SAEZ/2013/bms.2013.01309/bms-2013-01309.pdf Wolfram

Klingele, Impfen. Die Fakten., Band 2: Impfstoffproduktion, Inhaltsstoffe, Impfschäden, 1. Aufl. 2017, Verlag Netzwerk Impfentscheid, ISBN 978-3-905353-45-7, S. 247-249, 273 ff. Wie die Sicherheit von Arzneimitteln überwacht wird – Das Spontanmeldesystem (08.03.24)

https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2024/240308-sicherheit-arzneimittel-spontanmeldesystem-erklaervideos.html

Wie die Sicherheit von Arzneimitteln überwacht wird – Eine Einführung (05.05.23) https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2023/230505-sicherheit-arzneimittel-ueberwachung.html Dr.

med. Klaus Hartmann (ehemaliger PEI-Mitarbeiter) über Impfstoff-Sicherheit (06.06.13) https://www.youtube.com/watch?v=TmOMFnxi-i4 REPORT

MAINZ fragt Dr. Klaus Hartmann (ehemaliger PEI-Mitarbeiter) (18.12.18) https://www.ardmediathek.de/video/report-mainz/report-mainz-fragt-dr-klaus-hartmann/das-erste/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEwODEwNTY

Schein-Sicherheit bei der Impfstoff-Überwachung durch das Paul-Ehrlich-Institut (Interview Dr. med. Sonja Reitz)

www.kla.tv/31867



Quelle: Kla.TV