Ausreiseverbot: Eingesperrt in der BRD!

Ausreiseverbot für deutsche Patrioten! Am letzten Wochenende fand in Mailand der Remigrationsgipfel mit Martin Sellner und Eva Vlaardingerbroek statt. Junge Aktivisten aus Bayern sollten an der Teilnahme gehindert werden. Wir haben sie zum Interview getroffen.

