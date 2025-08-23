Spotlight: Joachim Paul über Kompetenzüberschreitungen des Wahlausschusses Ludwigshafen

Der AfD-Politiker Joachim Paul wurde in einem beispiellosen Akt vom Wahlausschuss nicht als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen zugelassen. Das Gremium überschreitet damit deutlich seine Kompetenzen. Ausdrücke wie "Wächterrat" sind im diesen Zusammenhang schon gefallen. Für das Handeln nach "Wächterrat"-Manier suchte man ausgerechnet in der Wikipedia nach Informationen, die gerade nicht als verlässliches Medium gilt. Im Gespräch mit Markus Fiedler nimmt Herr Paul Stellung zu den Vorwürfen und bennent die juristischen Schritten, die er inzwischen in dieser Sache eingeleitet hat.

Allerdings gibt es auch Themen, über die er nicht sprechen möchte. Ausschnitt aus dem Interview mit Joachim Paul | AfD-Politiker von OB-Wahl ausgeschlossen ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-joachim-paul/ Quelle: apolut