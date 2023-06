Interview mit Dr. Bodo Schiffmann – “Können 100 Ärzte lügen?”

Die Welt wurde schon immer von einzelnen Personen regiert, die sich für etwas Besseres gehalten und ihre Macht gegen die Menschen missbraucht haben. „Der Wahnsinn der vergangenen drei Jahre ist nicht vorbei, wir haben nur viele Dinge inzwischen schon als gegeben akzeptiert, die wir nicht als gegeben akzeptieren sollten“, sagt Dr. Bodo Schiffmann, der im Zuge der Corona-Krise vom Impfbefürworter zum Impfgegner geworden ist. Viele Grausamkeiten dieser Zeit sind vielerorts bereits in Vergessenheit geraten. Das menschliche Gehirn neigt dazu zu verdrängen.

Wenn die Menschen vergessen, was 2020 begonnen hat und was dann in der Welt passiert ist, dann sind Tür und Tor für eine weltweite Diktatur geöffnet.

Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht.

Quelle: apolut