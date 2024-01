Historisch: Das ganze Land in Bauernhand!

Endlich war es soweit! Die groß angekündigten Bauernproteste fanden in ganz Deutschland statt und hielten was sie versprachen. Politiker der Altparteien schimpften, die Mainstreampresse beleidigte gar die Teilnehmer im Vorfeld. Doch genutzt hat es ihnen nichts. Denn nicht nur Bauern und Landwirte gingen für ihre Rechte und Interessen auf die Straße – nahezu der komplette Mittelstand unseres Landes beteiligte sich an den Protesten in der gesamten Republik.

Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer führen Sie durch diese Zusammenfassung des heutigen historischen Tages – live! Quelle: COMPACT-TV