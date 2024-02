Neues Video: Martin Sellner zerstört Presselügen

Die Erzählung einer vermeintlichen „Wannseekonferenz“ hielt die gesamte Republik in Atem. Das Lügen-Netzwerk Correctiv rudert inzwischen von den Behauptungen zurück. Solidarität ist jetzt das Gebot der Stunde. Aus diesem Anlass haben wir in Windeseile die neue Sellner-Edition aus dem Boden gestampft. Jetzt kann Sellner jedem in Deutschland erklären, „Was ich wirklich will“, wie es so treffend auf dem Cover heißt. Hier können Sie die Ausgabe bereits bestellen.

Das Ziel der hinterhältigen Medienkampagne – unser COMPACT-Kolumnist Martin Sellner –, erzählt Ihnen, wie er nun auf die gegen ihn gerichtete massive Medienkampagne reagiert. So nimmt Martin Sellner in dem Video zu dem Artikel „Rechtsextremer Grenzfall für die Justiz" Stellung, der in der Tageszeitung Standard veröffentlicht wurde. Martin Sellner kann hier nur feststellen, dass hier „Ungeheuerliches" über seine Person „zusammengedichtet" werde.

Keine Jugendschutzklauseln für Martin Sellner

Martin Sellner stellt klar, dass er als 16jähriger im Jahr 2006 – anders als in dem Standard-Artikel behauptet – nie ein Hakenkreuz-Plakat an einer Synagoge in seiner Heimatstadt Baden bei Wien anbrachte. Es handelte sich um einen einzigen Sticker. Er habe sich damals – wie Sellner betont zurecht – dafür bei der Jüdischen Gemeinde entschuldigt.

Das Verfahren gegen ihn wurde wegen seines jugendlichen Alters damals im Zuge einer diversionellen Erledigung beendet, es gab kein Urteil und keinen Eintrag in das Strafregister. Das alles bleibt in dem Standard-Artikel aber natürlich unerwähnt. Auch Peter Huth, der Vize-Chefredakteur der Welt, konnte Martin Sellner zuletzt noch als „Hakenkreuz-auf-Synagogen-Schmierer und Ausländer Sellner (Tatsache)“ bezeichnen.

Kein „Sturm“ auf das Jelinek-Stück

Die selbsternannten Gutmenschen kennen bei ihren eigenen Kampagnen einfach keine Grenze, ihre Zielobjekte sollen gesellschaftlich völlig zerstört werden. Auch die Schutzklauseln des Jugendrechts sollen einen Martin Sellner nicht schützen dürfen, auch wenn sonst selbst jeder jugendliche Mörder mit Migrationshintergrund von diesen profitiert.

Weiter geht Martin Sellner auch auf den Vorwurf ein, die Identitären hätten in Wien 2016 die Aufführung eines Theaterstücks von Elfriede Jelinek, die im Audimax der Uni Wien stattfand und an der Migranten als Darsteller mitwirkten, mit einem „Sturm“ gestört. Martin Sellner stellt richtig, dass sich der damalige Protest eben nicht gegen Migranten allgemein oder die Migranten auf der Bühne i8m speziellen richtete, sondern gegen das privilegierte und gut situierte linksliberale Theaterpublikum, das mit seiner Forderung nach offenen Grenzen erst die Massenzuwanderung und die Chaotisierung aller gesellschaftlichen Verhältnisse hervorruft, diese aber wegen der eigenen privilegierten Stellung in den Gated Communities aber nicht ausbaden muss.

Freisprüche im Grazer Staatsprozess gegen die IB

Auch die Behauptung, dass Martin Sellner damals eine Studentin angegriffen hätte, war eine reine Behauptung. Der Prozess endete mit einem Freispruch für Martin Sellner.

Im Standard-Artikel wird dann auch noch der große Staatsprozess gegen die Identitäre Bewegung geschildert, der in Graz stattfand und bei dem die IB als kriminelle Vereinigung eingestuft werden sollte. Auch dieser Prozess endete 2018 mit zahlreichen Freisprüchen und einer riesigen Blamage für die beflissenen Ankäger.

In seinem neuen Video enttarnt Martin Sellner noch einige andere Presselügen. Der Eifer, mit dem Martin Sellner kriminalisiert werden soll, hat im vergangenen Jahrzehnt leider nie abgenommen. Offenbar stellt gerade seine Gewaltlosigkeit und seine intellektuelle Überzeugungskraft für die Gegner Sellners dessen größte Provokation dar, die sie ihm nicht verzeihen können.

Die Potsdamer „Geheimrede“

Inhaltsangabe von „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“



Mein Geheimplan

Meine Potsdamer „Geheimrede“ in voller Länge mit Powerpoint-Abbildungen

Remigration: Der rechtsstaatliche Weg

Die Protokolle der Weisen von Potsdam – Geschichte einer infamen Kampagne

Regime Change von Rechts – Zusammenfassung meines Buches

Strategische Fragen

Wie wir uns retten können – Gespräch mit Jürgen Elsässer

Great Reset, Corona-Plandemie und Volksaustausch

Gegen die Melonisierung Europas

Was tun? Konkrete Vorschläge für die Praxis

Bildet Zellen! / Lob des Flugblatts / Womit beginnen? / Preppern / St. Florian hilft / Die nationale Internationale u.v.m.

Quelle: COMPACT-TV