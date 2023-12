Gaza-Völkermord: Wie lange noch?

Der mörderische Krieg gegen die Palästinenser geht mit unverminderter Härte weiter. Jetzt steht auch das israelische Volk gegen Netanjahu auf: Es ist erwiesen, dass seine Armee auch israelische Geiseln getötet hat, übrigens auch schon am 7. Oktober. Gastkommentator André Poggenburg und Chefredakteur Jürgen Elsässer zu Bilanz und Ausblick des Nahostkrieges.

Quelle: COMPACT-TV