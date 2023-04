Jetzt will Polen Atomwaffen!

Jetzt will Polen auch noch Atomwaffen – obwohl das Land schon die stärkste nichtnukleare Armee der Welt hat. Heute kam der ukrainische Präsident zu einem vorher geheim gehaltenen Blitzbesuch nach Warschau – dabei könnte das Thema eine Rolle gespielt haben. Atomwaffen sollen nach dem Modell der nuklearen Teilhabe in Polen stationiert werden, so der Wunsch von Staatspräsident Duda und PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski. Was das bedeutet das und warum erhöht sich dadurch die Atomkriegsgefahr in Europa?

Das sind einige unserer heutigen Themen: Aus Moskau: Neues zum Tatarski-Mord

