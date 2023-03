Kayvan Soufi-Siavash: Unterstützen Sie bitte apolut!

Mein Name ist Kayvan Soufi-Siavash. Ich bin freier Journalist. Nicht aus Langweile, sondern aus Überzeugung. Wer diesen Beruf ergreift, sollte ihn als Berufung verstehen. Geht es ihm stattdessen um Karriere im Umfeld von Spitzenpolitikern, mutiert er unweigerlich zum Hofberichterstatter. Über den Zustand der Pressebranche muss ich mich nicht mehr auslassen. Wir alle erkennen, was los ist. Die Presse hat sich zu 90% auf die Seite der Mächtigen geschlagen und tritt jeden Andersdenkenden in den Staub. In Deutschland herrscht zu allen Mainstream-Themen ein Klima der Angst.

Die Bürger sagen nicht mehr, was sie wirklich denken, aus Angst von den Hofberichterstattern mit Presseausweis vernichtet zu werden. Niemand ist vor diesen Erfüllungsgehilfen der Macht mehr sicher. In diesem Klima der Angst geht vor unseren Augen das ein, was man uns jahrzehntelang als Demokratie verkaufte. Demokratie lebt von freier Meinungsäußerung. Wird diese erstickt, und das erleben wir wie nie zuvor, driftet ein Land binnen Monaten in eine Meinungsdiktatur ab. Wo stünde Deutschland ohne seine wenigen freien Presseportale und Überzeugungstäter mit Presseausweis heute? Auf die GEZ-Medien und Zeitungsmonopole ist kein Verlass mehr. Sie verraten unseren Berufstand jeden Tag durch die reine Wiedergabe von Staats- und Konzernpropaganda. Bezahlt werden sie von unseren Gebühren oder direkt durch Konzernwerbung. Und wovon bestreiten die wenigen unabhängigen Medienmacher ihre Arbeit? Wir leben, oder besser überleben, nur durch freiwillige Zuwendungen der User.

