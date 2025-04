Deutschland, Kommandozentrale direkter Kriegsführung

Deutschland steht heute vor einer eskalierenden Kriegsgefahr – das Säbelrasseln wird lauter, die Rüstungsindustrie zieht an, und über 100 US-Militärbasen sind weiterhin in Deutschland aktiv. Schon vor 2 Jahren waren wir für Sie in Wiesbaden-Erbenheim, um die entscheidende Rolle der dortigen US-Basis im Ukraine-Konflikt zu beleuchten. Damals sprachen wir mit Bürgern vor Ort, ob sie eine Eskalation befürchteten. Heute ist die Lage brisanter denn je. Diese Sendung bringt wichtige Fakten zu Deutschlands Souveränität und Sicherheit – jetzt einschalten und sich eine eigene Meinung bilden!

Frau: Nicht dass der Putin uns eine Bombe hierher schickt. Moderatorin: Schluss mit Krieg! Genug der Grausamkeiten und unendlichen Leiden. Und deshalb stehen wir heute hier. Frau: Schon schlau von den Amerikanern. Diese ungeheure strategische Militärpräsenz der USA in Deutschland, ist der Mehrheit der Bevölkerung vermutlich nicht bewusst. Mann: Ansonsten gebt mir die Telefonnummer von Putin und ich spreche auch mal mit ihm, ja … Frau: Wenn ich satt sterbe ist alles ok. MODERATOR / M1: Es ist allgemein bekannt, dass die US-Armee in vielen Ländern Militärstützpunkte unterhält. Natürlich auch in Deutschland, wie hier in Erbenheim bei Wiesbaden. MODERATORIN / M2: Wenn Sie „Ramstein“ hören, wissen Sie vermutlich, dass von dort aus die tödlichen Drohneneinsätze in Afghanistan gesteuert wurden. Aber hätten Sie gewusst, dass die US-Armee neben Ramstein noch mindestens 100 weitere Militärstandorte auf deutschem Boden unterhält? M1: Viele davon sind in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Kla.TV!...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV