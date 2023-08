"Totales Armageddon" – Ukrainischer Soldat über die Lage an der Front

Es sei ein totales Armageddon gewesen. Der Boden habe in Flammen gestanden, so beschreibt ein gefangener ukrainischer Soldat die Lage an der Front. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge versteht jeder der ukrainischen Soldaten, dass es nur zwei Varianten gebe: "Man kann entweder zum Krüppel werden oder zur Leiche." Quelle: RT DE