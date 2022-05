Selenskis Kreuzzug für die Reeducation: COMPACT.Der Tag

Wer in den vergangenen Tagen in Prag den Eindruck hatte, verdächtig viele dunkle Limousinen mit getönten Scheiben zu sehen – es war kein Irrtum. In der tschechischen Hauptstadt fand in der vergangenen Woche ein Gipfeltreffen der Militärgeheimdienste der NATO-Länder statt. Das teilte ein Sprecher des tschechischen Nachrichtendienstes mit. Aus Gründen der Geheimhaltung wurde über die Veranstaltung erst im Nachhinein informiert. Über den Inhalt der Gespräche gab es nur vage Angaben. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 30. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Bosnien – Kriegsrethorik: Offene Drohungen aus Brüssel

Russland – Die Prophezeiungen des Wolodimir Selenski

Aufrüstung – Freddy Ritschel fragt sich, wie man 100 Milliarden bekommt

Das Letzte – Donbass – Warum ist Russland plötzlich erfolgreich? Quelle: COMPACTTV