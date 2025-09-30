Im Gespräch: Verena Wester und Christian Knoche: EU-Sanktionen gegen Alina Lipp und Thomas Röper

Die in Russland lebenden Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper wurden als deutsche Staats- und EU-Bürger auf eine Sanktionsliste der EU gesetzt, was dazu führt, dass sie faktisch in ihr Heimatland nicht mehr einreisen können und niemand sie aus der EU für ihre Arbeit unterstützen kann. Begründung: Angebliche Falschinformationen. Die Rechtsanwältin Dr. Verena Wester klagt nun gegen diesen totalitären Akt gegen die EU. Der Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche begleitet für die "Anwälte für Aufklärung" den Fall.

Was im juristischen Schlagabtausch bereits geschehen ist, welche legalen und illegalen Mittel genutzt werden, um die Rechtsanwälte zu behindern, ist Thema des Interviews. Über allem steht die Frage: Wie viel Orwell steckt schon heute in der EU? Das Interview führte Markus Fiedler. Quelle: apolut